Популярность азартных игр в интернете сегодня неоспорима. И появляются новые клубы, становящиеся любимыми для гемблеров. Одним из таких является онлайн казино Вавада. Здесь шикарный выбор развлечений, разнообразие бонусов и подарков, и много прочих достоинств. Однако меры Роскомнадзора препятствуют попаданию на официальный сайт этого клуба.

Характеристики проблемы

Вавада – достойное и честное онлайн казино с подлинной лицензией Кюрасао и договорами с ведущими провайдерами. Игровые процессы запускаются на серверах разработчиков, что исключает постороннее влияние на них. Всё оборудование сертифицировано и работает без сбоев.

Только эти факторы не значат для российской ФНС ничего. Главный показатель для этого органа – наличие его лицензии. Акт уже выдан многим букмекерам, а онлайн казино пока не удостаиваются такой чести. Вот и Вавада оказалось не у дел.

В итоге попадание на его официальный сайт становится проблематичным. И посетители вместо желанного ресурса видят страницу с извещением о его блокировке.

При подобном положении трафик в клубе снижается, а публика лишается впечатляющих развлечений. Поэтому в качестве ответа надзору было создано рабочее зеркало.

Задумка изобретения

Заключается в обходе расставленных запретов. Визуально это простая ссылка на площадку, не связанную с азартными поприщами. Её контролирующая система не распознаёт, как опасную, и пропускает движение по ней. В результате переадресации люди попадают на официальный сайт Вавада.

Такая своеобразная маскировка помогает в развитии трафика и численности аудитории. Но её период действия ограничен возможностями надзорного робота, следящего за соблюдением постановления Роскомнадзора. То есть со временем рабочее зеркало распознаётся и утрачивает свою эффективность.

Тогда его корректируют и запускают заново. И опять в течение какого-то интервала (порядка 1-2 недель) фокус работает и вновь блокируется.

И такой круговорот будет постоянно, пока лицензию Кюрасао не станут признавать в качестве фундаментального акта для деятельности онлайн казино на территории РФ.

Ключевые адресаты

Рабочее зеркало основательно выручает клиентов Вавада. Ведь именно они являются главными его получателями. Им после регистрации и верификации приходят информационные уведомления на телефон или электронный ящик.

Один клик по спасительной ссылке из письма или смс, и реализуется обход блокировки. Линк желательно оставить в закладках или внести в текстовый документ, чтобы иметь всегда его под рукой.

Также получить актуальное рабочее зеркало можно после обращения в чат поддержки на официальном сайте. Ответ приходит быстро в переписке или на почту, указанную при регистрации.

Методики для остальных

Тем, у кого нет учётной записи в Вавада, приходится сложнее в условиях заблокированного доступа в это онлайн казино. Подарки в рассылках отпадают, ведь это прерогатива зарегистрированных пользователей. Приходится применять альтернативные ходы:

1-ый. В некоторых случаях, особенно в поисковике Яндекс после соответствующего запроса (название данного заведения) в верхней строке появляется необходимый результат, обеспечивающий проход на официальный сайт. Получается стандартный визит, как на любую другую площадку. Только зачастую это разовый случай, и уже через несколько часов переход может быть заблокирован. Нужно пользоваться ситуация для создания кабинета в Вавада.

2-ой. Поиск зеркальных линков в сети. Посещаются паблики, сообщества, каналы, форумы и т.д. Здесь часто выкладывают подходящие варианты. Только те являются эффективными только на словах и часто приводят на иные платформы: БК, знакомства, порно, банки и т.п. Существует угроза угодить к мошенникам.

3-ий. Попросить кого-то, живущего за рубежом зарегистрироваться с вашими данными. Если страна этого помощника не находится в чёрном списке представленного онлайн казино, и у него нет здесь аккаунта, то план вполне реализуем.

Просто гражданам некоторых государств запрещается создание аккаунта здесь, например: Бутан, Бахрейн, Ангола (полный список отражён в правилах клуба).

За повторную регистрацию следует бан обоих профилей. Действия трактуются, как махинаторские.

4-ый. Системы ВПН. На платной или бесплатной основе. Для лучшего КПД желательно выбирать первый вариант.

5-ый. Зайти с гаджета в мобильную версию официального сайта. Приём часто срабатывает и позволяет реализовать действия из п.6. Ограничения по трафику может трактовать и интернет-провайдер.

6-ой. Загрузить и установить приложение для Windows, iOS, либо Android. Подбирайте подходящую версию для своего устройства на основном ресурсе Вавада. Программы повторяют его дизайн и диапазон функций.

Использование ВПН

Сегодня такие технологии широко востребованы для сохранения анонимности в сети и обхождения блоков без рабочих зеркал.

При их запуске стандартный ip-адрес заменяется на любой другой, присутствующий в базе. В топовых сервисах их насчитывается более 1000: 200-250 стран и сотни городов.

Пример наиболее продвинутых программ: AtlasVPN, NordVPN, ZenMate и ExpressVPN.

Для старта достаточно запустить софт и посетить онлайн казино Вавада. Браузер при этом значения не имеет. Получается визит где-нибудь из Мадрида, Гамбурга или другого города мира.

Если нужно поработать только в одном браузере, логично интегрировать в него специальное расширение. У него схожие опции с отдельно ставящейся утилитой, только функционал немного слабее. Наиболее популярными версиями из этой категории являются: BrowsecVPN, Hotspot Shield, Windscribe.

Вышеописанное ПО функционирует на максимуме только после приобретения пользователем того или иного тарифа. Без покупки действует пробный семидневный период с массой ограничений.

Если нет возможности или желания приобретать подписки, можно работать с бесплатными вариациями: «Fri Gate» и «Tunnel Bear» и им подобными. Только здесь нет гарантии стабильной связи и широкой базы айпишников.

Возможные подделки

Столкнуться с мошенничеством в формате ложной площадки, имитирующей официальный сайт Вавада, сегодня маловероятно. Только это не повод терять бдительность. И крайне полезно знать характеристики, выдающие поддельный ресурс:

Объекты расположены иначе. Разделы не на своих местах.

Другие размеры секторов. Какие-то из них увеличены, другие – уменьшены.

Отличительные цветовые исполнения.

Слишком мало автоматов или их визуально много, но большинство не запускается.

Наличие некликабельных вкладок.

Ошибки в текстах.

Минимум направлений для транзакций.

Нет механизма поощрений.

Отсутствует поддержка.

Подобный обман создаётся с цель выкачивания средств из ничего не подозревающих граждан. Те заводят аккаунт, вносят средства, где-то удаётся победить, только вывести выигрыши уже не могут. А вскоре их банят, а площадка исчезает.

Для недопущения подобной ситуации, особенно тем, у кого нет профиля в этом онлайн казино, не помешает знать внешние особенности его оригинального ресурса:

Верхний сектор – белый фон. Сиреневатая полоса с вкладками «Платежи» «Войти», «Акции» и пр. Ниже – массивный баннер со сведениями о бонусе. Далее: фильтр поиска слотов, перечень триумфаторов первенств. На большом красочном полотне устроено меню «Экшн-игры». Под ним уже на светлом фоне – окна «Рекомендуемые», «Популярные» и лучшее за неделю. Далее: разделы «Лобби», «Live-казино», «Рулетка», окно «Spin your games». Опять меняется фон: на тёмно-синий. На нём дублируются страницы из п.1 и добавляются «Политика», «Конфиденциальность» и пр.

Одной из ключевых характеристик официального сайта является гармоничное переключение фонов и обилие сложных меню.

Простота и эффективность

Ими отличается загрузка вышеуказанных приложений на ПК или мобильное устройство. Только осуществить это возможно после посещения этого онлайн казино. Но в условиях блокировок план рушится. И искатель снова сталкивается с надоевшей дилеммой.

Но есть спасение, избавляющее от работ с любыми сервисами ВПН, блуждания по сети и просьб к гражданам из других стран. Речь идёт о нашем рабочего зеркале – актуальном и эффективном в любое время суток. Нажимайте на клавишу «Перейти» и переноситесь в обворожительную атмосферу онлайн казино Вавада.